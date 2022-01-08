Справа проти Порошенка послаблює Україну, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наукового директора Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, професора кафедри політології НаУКМА Олексія Гараня у Facebook.

За його словами, справа не в Порошенку, а в тому, що перед путінською агресією, влада роз'єднує країну й тисне на державницьку опозицію.

"Як би ми не ставилися до Порошенка, але він з 2014 року очолював країну, яка воювала, створював міжнародну коаліцію на захист України", - нагадав науковець.