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Справа проти Порошенка послаблює Україну, - експерт

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Київ, Субота 08 січня 2022 15:55
Справа проти Порошенка послаблює Україну, - експерт Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Переслідування п'ятого президента Петра Порошенка послаблює Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наукового директора Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, професора кафедри політології НаУКМА Олексія Гараня у Facebook.

За його словами, справа не в Порошенку, а в тому, що перед путінською агресією, влада роз'єднує країну й тисне на державницьку опозицію.

"Як би ми не ставилися до Порошенка, але він з 2014 року очолював країну, яка воювала, створював міжнародну коаліцію на захист України", - нагадав науковець.

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва заарештував все майно Порошенка у справі про державну зраду та пособництво терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Після цього його захист поширив інформацію про те, що нібито були арештовані активи двох телеканалів.

Подробиці цієї справи читайте в матеріалі "Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і причому тут Медведчук".

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Петро Порошенко
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