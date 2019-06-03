Справа поліцейських про стрілянину по дитині розгляне Голосіївський суд

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Клопотання про застосування запобіжних заходів поліцейським надійшли в Голосіївський районний суд

Заходи підозрюваним поліцейським стрільбі по дитині в Київській області буде вибирати Голосіївський суд міста Києва. Про це повідомляє прес-служба суду.

Клопотання про застосування запобіжних заходів щодо працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції в Київській області, які підозрюються в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 5-річному хлопчику, надійшли в Голосіївський районний суд міста Києва.

Прес-служба суду зазначає, що офіційна інформація про результати здійснення автораспределения зазначених клопотань і ухвали слідчого судді стане відомою тільки завтра, 4 червня. Це пов'язано з принципами використання автоматизованої системи документообігу в Голосіївському районному суді міста Києва. Зокрема, розподіл судових справ здійснюється з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00. Зазначені постанови надійшли в суд у 17:22.

Нагадаємо, 31 травня п'яні співробітники патрульної поліції в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті стрілянини вони потрапили у малолітнього хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області двом поліцейським повідомлено про підозру у стрільбі по 5-річній дитині під Києвом.

Сьогодні головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу заявив, що стан 5-річного хлопчика, який отримав вогнепальне поранення в Переяславі-Хмельницькому, вкрай важкий.

Президент України Володимир Зеленський взяв справу про стрілянину по дитині в Переяслав-Хмельницькому під особистий контроль.