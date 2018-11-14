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Дело Ощадбанка: суд арестовал телефоны подозреваемых

Новости » Общество    14.11.2018 - 15:47
Дело Ощадбанка: суд арестовал телефоны подозреваемых
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Суд наложил арест на мобильные телефоны двух подозреваемых

Суд наложил арест на мобильные телефоны двух подозреваемых в уголовном производстве о возможном хищении 20 млн долларов кредита "Ощадбанка" агрохолдингом "Креатив". Соответствующее решение принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Вадим Сенин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Сообщается, что 23 октября детективы НАБУ провели ряд обысков, в том числе в Кропивницком. В Кропивницком детективы изъяли у подозреваемого мобильный телефон Samsung, а у еще одного фигуранта дела - Iphone 7 и Iphone 8.

Работники НАБУ просили суд арестовать указанные мобильные телефоны, поскольку их могли использовать подозреваемые для связи. Судья ходатайство удовлетворил.

Напомним, Соломенский районный суд Киева оставил на должности зампредседателя правления государственного банка "Ощадбанк" Ирину Земцову, подозреваемую детективами НАБУ в причастности к хищению 20 млн долларов кредита агрохолдингом "Креатив".

Как писало РБК-Украина ранее, суд арестовал десять подозреваемых с альтернативой внесения залога в завладении средствами "Ощадбанка".

Агентство также сообщало, что Соломенский райсуд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову.

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