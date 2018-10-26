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Суд арестовал 10 подозреваемых в завладении средствами "Ощадбанка"

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 11:31
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Одному из организаторов данной схемы суд определил залог в размере 5 млн гривен

Суд арестовал десять подозреваемых с альтернативой внесения залога в завладении средствами "Ощадбанка". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Так, вчера следователи судьи Соломенского районного суда города Киева рассмотрели ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в уголовном производстве по факту завладения кредитными средствами АО "Ощадбанк".

Суд арестовал 10 подозреваемых в завладении средствами &quot;Ощадбанка&quot;

"По результатам рассмотрения ходатайств всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, в том числе и главе наблюдательного совета и бенефициару ОАО "Креатив Групп", который является родственником народного депутата Украины и, по версии следствия, является одним из организаторов данной схемы", - сообщил Холодницкий.

Указанному подозреваемому суд определил залог в размере 5 млн гривен в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Напомним, суд заключил под стражу сына народного депутата Станислава Березкина Максима, которого детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов АО "Ощадбанк".

Как писало РБК-Украина ранее, Соломенский райсуд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя главы правления "Ощадбанка" Ирину Земцову.

Отметим, в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Сбербанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получил в "Ощадбанке".

Хищение денег Ощадбанка: сына нардепа взяли под стражу Суд арестовал еще четверых подозреваемых в хищении средств Ощадбанка, - Холодницкий
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