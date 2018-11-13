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Дело Ощадбанка: суд оставил на должности замглавы госбанка

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 10:52
Дело Ощадбанка: суд оставил на должности замглавы госбанка
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Такое решение принял судья Соломенского райсуда Киева

Соломенский районный суд Киева оставил на должности зампредседателя правления государственного банка "Ощадбанк" Ирину Земцову, подозреваемую детективами НАБУ в причастности к хищению 20 млн долларов кредита агрохолдингом "Креатив". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Слово и дело".

Указано, что такое решение принял следственный судья Соломенского райсуда Максим Вишняк.

Подчеркивается, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка просил суд отстранить Земцову от должности, несмотря на то, что существуют риски ее влияния на свидетелей или других подозреваемых; сокрытие, искажение или уничтожение вещественных доказательств, а также препятствование следствию иным образом.

Однако, выслушав доводы прокурора, суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, в конце октября Земцова вышла из СИЗО под залог. Прокурор отмечал, что на замглавы правления были возложены все обязанности, включая ношение электронного браслета.

Добавим, прокурор просил суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал и назначил альтернативу - 7 млн гривен залога.

Как писало РБК-Украина ранее, суд арестовал десять подозреваемых с альтернативой внесения залога в завладении средствами "Ощадбанка".

Агентство также сообщало, что Соломенский райсуд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову.

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