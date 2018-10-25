ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Суд арестовал заместителя председателя Ощадбанка

Новости » Общество    25.10.2018 - 15:15
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ирину Земцову подозревают в завладении средствами государственного банка

Соломенский районный суд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову в деле о завладении госсредствами. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что Земцова является первой арестованной среди подозреваемых в причастности к завладению 20 миллионами долларов "Ощадбанка".

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка сказал, что просил суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал и назначил альтернативу - 7 млн гривен залога.

Напомним, по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры Соломенский районный суд изберет меру пресечения для десяти подозреваемых в хищении денежных средств "Ощадбанка".

Как известно, в течение сентября 2013 - января 2014 бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получили в "Ощадбанке".

Добавим, среди подозреваемых по делу о хищениях в "Ощадбанке" фигурирует народный депутат из группы "Воля народа" Станислав Березкин.

В САП сообщили подробности дела о хищении средств "Ощадбанка" НАБУ подозревает нардепа Березкина в завладении 20 млн долларов "Ощадбанка"
Новости Украины Ощадбанкхищение госсредств
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь