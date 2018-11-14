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Справа Ощадбанку: суд заарештував підозрюваних телефони

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 15:47
Справа Ощадбанку: суд заарештував підозрюваних телефони
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Суд наклав арешт на мобільні телефони двох підозрюваних

Суд наклав арешт на мобільні телефони двох підозрюваних у кримінальному провадженні про можливе розкрадання 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку" агрохолдингом "Креатив". Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вадим Сенін, передає РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Повідомляється, що 23 жовтня детективи НАБУ провели ряд обшуків, у тому числі у Кропивницького. У Кропивницького детективи вилучили у підозрюваного мобільний телефон Samsung, а у ще одного фігуранта справи - Iphone 7 і Iphone 8.

Працівники НАБУ просили суд заарештувати зазначені мобільні телефони, оскільки їх могли використовувати підозрювані для зв'язку. Суддя задовольнив клопотання.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва залишив на посаді заступника голови правління державного банку "Ощадбанк" Ірину Земцову, підозрювану детективами НАБУ в причетності до розкрадання 20 млн доларів кредиту агрохолдингом "Креатив".

Як писало РБК-Україна раніше, суд заарештував десять підозрюваних з альтернативою внесення застави в заволодінні коштами "Ощадбанку".

Агентство також повідомляло, що Солом'янський райсуд Києва у четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову.

Група "Креатив" Березкіних виплатила банкам 250 млн доларів у 2014 році Банки у жовтні підвищили ставки за депозитами
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