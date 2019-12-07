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Дело Маркива: Еврокомиссию просят направить наблюдателей на суд

Новости » Общество     07.12.2019 - 11:52
Дело Маркива: Еврокомиссию просят направить наблюдателей на суд
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С такой просьбой в Еврокомиссию обратился известный итальянский политик

Бывший заместитель министра иностранных дел Италии Бенедтто Делла Ведова обратился в Еврокомиссию с просьбой прислать наблюдателей на суд по делу украинского военного Виталия Маркива, которого обвиняют в якобы преднамеренном убийстве журналиста на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо политика, опубликованное на сайте партии "+Европа".

Так, в своем письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу политик критикует эпизоды решение суда Павии, а также просит отправить на суд наблюдателей.

"Учитывая мотивы мы просим вас, госпожа президент и вас, господин еврокомиссар, совершить действия, чтобы апелляционный процесс находился под вашим наблюдением через присутствие на всех заседаниях наблюдателей от Европейской комиссии", - говорится в письме.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина 20 ноября подала апелляцию на решение итальянского суда Павии по делу украинского военного Виталия Маркива. Ожидается, что Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу Украины весной 2020 года.

Как известно, суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Виталию Маркиву, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккеллии на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

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