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Справа Марківа: Єврокомісію просять направити спостерігачів на суд

Новини » Суспільство     07.12.2019 - 11:52
Справа Марківа: Єврокомісію просять направити спостерігачів на суд
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З таким проханням в Єврокомісію звернувся відомий італійський політик

Колишній заступник міністра закордонних справ Італії Бенедтто Делла Ведова звернувся до Єврокомісії з проханням надіслати спостерігачів на суд у справі українського військового Віталія Марківа, якого звинувачують у нібито навмисному вбивстві журналіста на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист політика, опублікований на сайті партії "+Європа".

Так, у своєму листі до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса політик критикує епізоди рішення суду Павії, а також просить відправити на суд спостерігачів.

"З огляду на мотиви ми просимо вас, пані президент та вас пане єврокомісар, вчинити дії, щоб апеляційний процес перебував під вашим спостереженням через присутність на всіх засіданнях спостерігачів від Європейської комісії", - йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна 20 листопада подала апеляцію на рішення італійського суду Павії у справі українського військового Віталія Марківа. Очікується, що Апеляційний суд округу Ломбардія розгляне апеляційну скаргу України навесні 2020 року.

Як відомо, суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Віталію Марківу, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.

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