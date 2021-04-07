Дело ЧВК Семенченко: апелляционный суд оставил экс-нардепа под арестом

Киевский апелляционный суд принял решение оставить под арестом бывшего народного депутата Семена Семенченко, обвиняемого в создании частной военной компании. Таким образом, решение Печерского райсуда Киева осталось в силе.
Об этом шла речь во время заседания суда.
Семенченко останется под стражей до 24 мая без права на залог.
Решение обжалованию не подлежит.
Напомним, по версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.
Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.
Ранее сообщалось, что 26 марта Печерский районный суд города Киева постановил арестовать на 2 месяца без права внесения залога Семена Семенченко.
На следующий день арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали.
Кроме того, в конце марта агент НАБУ Евгений Шевченко вышел из следственного изолятора. За него внесли залог в размере 5 миллионов гривен.