Дело ЧВК Семенченко: апелляционный суд оставил экс-нардепа под арестом

Семенченко останется под стражей до 24 мая без права на залог.

Решение обжалованию не подлежит.

Напомним, по версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.