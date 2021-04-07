Справа ПВК Семенченка: апеляційний суд залишив екс-нардепа під арештом

Семенченко залишиться під вартою до 24 травня без права на заставу.

Рішення оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, за версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

Слідство вважає, що "ПВК Семенченко" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, наприклад з Іраком, Сирією і Афганістаном, на предмет організації поставок зброї.