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Дело 2 мая в Одессе рассмотрит суд присяжных

Новости » Общество    15.11.2018 - 19:02
Дело 2 мая в Одессе рассмотрит суд присяжных
Фото: 2 мая в Одессе (facebook.com/Прокуратура-Одеської-Області)

Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября 2018 года

В четверг, 15 ноября, Малиновский районный суд Одессы принял решение о рассмотрении дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года судом присяжных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт "Судової влади України".

Как отмечается, коллегия судей назначила судебное разбирательство судом присяжных. Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября 2018 года.

Отметим, ранее городской суд Черноморска (Ильичевск) оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Также напомним, по делу о столкновениях в Одессе 2 мая 2014 года правоохранители допросили около 200 новых свидетелей.

Ранее РБК-Украина писало, что трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 года в городском Доме профсоюзов. Тогда между проукраинскими и пророссийскими активистами произошли стычки на площади Куликово поле с применением коктейлей Молотова, брусчатки и оружия. Вследствие трагедии погибли 48 человек, в больницы Одессы обратились 226 человек. Среди пострадавших были госпитализированы 88 человек.

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