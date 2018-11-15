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Справу 2 травня в Одесі розгляне суд присяжних

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 19:02
Справу 2 травня в Одесі розгляне суд присяжних
Фото: 2 травня в Одесі (facebook.com/Прокуратура-Одеської-Області)

Наступне судове засідання призначено на 20 листопада 2018 року

У четвер, 15 листопада, Малиновський районний суд Одеси прийняв рішення про розгляд справи про масові заворушення 2 травня 2014 року судом присяжних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт "Судової влади України".

Як наголошується, колегія суддів призначила судовий розгляд судом присяжних. Наступне судове засідання призначено на 20 листопада 2018 року.

Зазначимо, раніше міський суд Чорноморська (Іллічівськ) виправдав групу з 20 антимайдановцев, яких звинувачували в організації та участі в масових заворушеннях, що відбулися 2 травня 2014 року в центрі Одеси.

Також нагадаємо, по справі про зіткнення в Одесі 2 травня 2014 року правоохоронці допитали близько 200 нових свідків.

Раніше РБК-Україна писало, що трагедія в Одесі сталася 2 травня 2014 року в міському Будинку профспілок. Тоді між проукраїнськими і проросійськими активістами відбулися сутички на площі Куликове поле із застосуванням коктейлів Молотова, бруківки і зброї. Внаслідок трагедії загинули 48 осіб, в лікарні Одеси звернулися 226 осіб. Серед постраждалих було госпіталізовано 88 осіб.

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