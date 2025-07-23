Делегація України провела зустріч з Ердоганом перед переговорами з Росією

Третій раунд переговорів України та Росії: що відомо

За останні місяці Україна та Росія вже двічі зустрічалися за переговорним столом, а третій раунд має відбутися сьогодні, 23 липня. Напередодні Зеленський затвердив склад делегації від України, яку очолює секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Як повідомило джерело РБК-Україна, під час переговорів українська сторона має намір порушити питання можливої особистої зустрічі між Зеленським і Путіним. У Москві ж заявили, що така зустріч може відбутися лише після того, як сторони погодять проєкти спільних меморандумів.

Також джерело повідомляло, що частина української делегації прибула до Анкари для окремої зустрічі з турецькою стороною.

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