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Делегація України провела зустріч з Ердоганом перед переговорами з Росією

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українська делегація провела в Анкарі зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом перед переговорами з російською стороною в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, під час переговорів з Ердоганом: 

  • було скоординовано позиції перед зустріччю з російською стороною в Стамбулі; 
  • порушено питання безпекової співпраці, викликів регіональної стабільності, а також перспективи подальшої оборонної співпраці між Україною та Туреччиною; 
  • обговорено важливість зустрічі президента Володимира Зеленського, Ердогана, голову Білого дому Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни.
 

Фото: Андрій Єрмак, голова Офісу президента та Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (t.me/ermaka2022)

 

 

"Подякували Туреччині та президенту Ердогану за послідовну політичну і безпекову підтримку України протягом всієї війни з Росією... Також вдячні Туреччині за те, що вони готові надавати переговорний майданчик і сприяти дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру для України", - написав Єрмак. 

У тому ж числі українська сторона мала сьогодні зустріч зі: 

  • старшим радником президента Туреччини Акіфом Чагатаєм Киличем;
  • міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. 

 

Третій раунд переговорів України та Росії: що відомо

За останні місяці Україна та Росія вже двічі зустрічалися за переговорним столом, а третій раунд має відбутися сьогодні, 23 липня. Напередодні Зеленський затвердив склад делегації від України, яку очолює секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Як повідомило джерело РБК-Україна, під час переговорів українська сторона має намір порушити питання можливої особистої зустрічі між Зеленським і Путіним. У Москві ж заявили, що така зустріч може відбутися лише після того, як сторони погодять проєкти спільних меморандумів.

Також джерело повідомляло, що частина української делегації прибула до Анкари для окремої зустрічі з турецькою стороною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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