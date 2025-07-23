Делегация Украины провела встречу с Эрдоганом перед переговорами с Россией

Третий раунд переговоров Украины и России: что известно

За последние месяцы Украина и Россия уже дважды встречались за переговорным столом, а третий раунд должен состояться сегодня, 23 июля. Накануне Зеленский утвердил состав делегации от Украины, которую возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Как сообщил источник РБК-Украина, во время переговоров украинская сторона намерена поднять вопрос возможной личной встречи между Зеленским и Путиным. В Москве же заявили, что такая встреча может состояться только после того, как стороны согласуют проекты совместных меморандумов.

Также источник сообщал, что часть украинской делегации прибыла в Анкару для отдельной встречи с турецкой стороной.

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