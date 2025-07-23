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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Делегация Украины провела встречу с Эрдоганом перед переговорами с Россией

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская делегация провела в Анкаре встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед переговорами с российской стороной в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

По словам Ермака, во время переговоров с Эрдоганом:

  • были скоординированы позиции перед встречей с российской стороной в Стамбуле;
  • затронуты вопросы сотрудничества в сфере безопасности, вызовов региональной стабильности, а также перспективы дальнейшего оборонного сотрудничества между Украиной и Турцией;
  • обсуждена важность встречи президента Владимира Зеленского, Эрдогана, главы Белого дома Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны.
 

Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента и Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (t.me/ermaka2022)

 

 

"Поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую и безопасностную поддержку Украины на протяжении всей войны с Россией... Также благодарны Турции за то, что они готовы предоставлять переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и прочного мира для Украины", - написал Ермак.

В том же числе украинская сторона имела сегодня встречу со:

  • старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем;
  • министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

 

 

Третий раунд переговоров Украины и России: что известно

За последние месяцы Украина и Россия уже дважды встречались за переговорным столом, а третий раунд должен состояться сегодня, 23 июля. Накануне Зеленский утвердил состав делегации от Украины, которую возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Как сообщил источник РБК-Украина, во время переговоров украинская сторона намерена поднять вопрос возможной личной встречи между Зеленским и Путиным. В Москве же заявили, что такая встреча может состояться только после того, как стороны согласуют проекты совместных меморандумов.

Также источник сообщал, что часть украинской делегации прибыла в Анкару для отдельной встречи с турецкой стороной.

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