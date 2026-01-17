Делегація України прибула до США для переговорів щодо мирної угоди

Глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив про свій візит до Сполучених Штатів, де заплановані переговори з американськими партнерами щодо деталей можливої мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Буданова у Telegram.
За його словами, разом із секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим та народним депутатом Давидом Арахамією він проведе низку зустрічей у Вашингтоні.
"Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом. Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", - написав він.
Оновлено об 11:50
Умєров також розповів про свій візит до США.
"Цими днями працюємо з американськими партнерами над подальшим просуванням мирного процесу. Продовжимо роботу над досягненням справедливого та стійкого миру, а також безпековими гарантіями для України та узгодженням наступних кроків", - написав він.
Україна продовжує консультації з європейськими та американськими партнерами щодо реалізації мирного плану. Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський відвідав Флориду, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Попри заяви про повні гарантії безпеки для України, ключове і найскладніше питання - щодо територій - поки залишається невирішеним. Водночас Трамп заявляє, що сторони близькі до компромісу, а Зеленський зазначає, що мирний план готовий на 90%, а гарантії безпеки - на 100%.
Нещодавно в Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за підсумками якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо можливого розміщення західного контингенту в Україні.
Тоді ж у французькій столиці помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва. За даними ЗМІ, радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічалися з ним для обговорення американського мирного плану, а також розглядають можливість поїздки до Москви для переговорів із Володимиром Путіним.
Очікується, що вже до кінця місяця Росія може дати відповідь на 20-пунктний мирний план України. Крім того, наступного тижня союзники Києва по G7 планують зустрітися з Трампом у Давосі, щоб заручитися його підтримкою щодо гарантій безпеки після припинення вогню.