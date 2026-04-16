Делегація Єврокомісії їде в Угорщину: обговорять з Мадяром кредит для України

Делегація Європейської комісії вирушила до Будапешта, де завтра, 17 квітня, провереде переговори з новим урядом Угорщини на чолі з Петером Мадяром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Єврокомісія підтвердила, що завтра проведе перші переговори з новим урядом Угорщини, сподіваючись на конструктивні відносини після багатьох років конфліктів із Віктором Орбаном.

Зустріч у Будапешті відбудеться лише через кілька днів після історичної перемоги Мадяра, яка поклала край 16-річному правлінню Орбана.

"Спливає час щодо низки питань. Це попередні переговори, які проводяться для того, щоб переконатися, що після формування уряду дійсно можна буде вжити заходів, якщо це буде доцільно, і щоб ми не втрачали часу", - заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Одним із найнагальніших питань для ЄС є те, як швидко Мадяр зніме блокування Угорщиною критично важливого кредиту для України на суму 90 млрд євро, а також 20-го пакету санкцій проти Росії.