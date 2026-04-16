Делегация Еврокомиссии едет в Венгрию: обсудят с Мадьяром кредит для Украины

Делегация Европейской комиссии отправилась в Будапешт, где завтра, 17 апреля, проведет переговоры с новым правительством Венгрии во главе с Петером Мадьяром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Еврокомиссия подтвердила, что завтра проведет первые переговоры с новым правительством Венгрии, надеясь на конструктивные отношения после многих лет конфликтов с Виктором Орбаном.

Встреча в Будапеште состоится всего через несколько дней после исторической победы Мадьяра, которая положила конец 16-летнему правлению Орбана.

"Истекает время по ряду вопросов. Это предварительные переговоры, которые проводятся для того, чтобы убедиться, что после формирования правительства действительно можно будет принять меры, если это будет целесообразно, и чтобы мы не теряли времени", - заявила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо.

Одним из самых насущных вопросов для ЕС является то, как быстро Мадьяр снимет блокирование Венгрией критически важного кредита для Украины на сумму 90 млрд евро, а также 20-го пакета санкций против России.