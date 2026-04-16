Делегация Еврокомиссии едет в Венгрию: обсудят с Мадьяром кредит для Украины

16:14 16.04.2026 Чт
В ЕС заявили, что истекает время по ряду вопросов
aimg Татьяна Степанова
Делегация Еврокомиссии едет в Венгрию: обсудят с Мадьяром кредит для Украины Фото: спикер Европейской комиссии Паула Пиньо (Getty Images)

Делегация Европейской комиссии отправилась в Будапешт, где завтра, 17 апреля, проведет переговоры с новым правительством Венгрии во главе с Петером Мадьяром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Еврокомиссия подтвердила, что завтра проведет первые переговоры с новым правительством Венгрии, надеясь на конструктивные отношения после многих лет конфликтов с Виктором Орбаном.

Встреча в Будапеште состоится всего через несколько дней после исторической победы Мадьяра, которая положила конец 16-летнему правлению Орбана.

"Истекает время по ряду вопросов. Это предварительные переговоры, которые проводятся для того, чтобы убедиться, что после формирования правительства действительно можно будет принять меры, если это будет целесообразно, и чтобы мы не теряли времени", - заявила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо.

Одним из самых насущных вопросов для ЕС является то, как быстро Мадьяр снимет блокирование Венгрией критически важного кредита для Украины на сумму 90 млрд евро, а также 20-го пакета санкций против России.

Кредит Украине от ЕС

Напомним, ранее мы сообщали, что победа на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита для Украины от ЕС на 90 млрд евро.

Мадьяр заявил, что готов обсудить вопрос с европейскими лидерами, однако решение фактически принял еще в декабре Евросовет - и тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили право не присоединяться к программе.

Также Мадьяр ожидает, что уходящий в отставку Виктор Орбан снимет свое вето на кредит Украине от ЕС в размере 90 млрд евро, как только будет восстановлен поток нефти по трубопроводу "Дружба".

Как сообщало РБК-Украина, даже если Будапешт снимает свои возражения, очередь за Братиславой - Словакия и ее премьер Роберт Фицо до сих пор не изменили позицию.

К этому добавляется обычная бюрократическая волокита: формирование нового венгерского правительства само по себе займет время.

Вместе с тем, как стало известно, Еврокомиссия отсрочила первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро для Украины.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
