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В деле ПриватБанка провели экспертизу заявления Смолия


Результаты экспертизы обнародовал Национальный банк

Глава НБУ Яков Смолий не осуществлял влияние на судей во время выступления на заседании СНБО 18 апреля после решения Окружного административного суда города Киева в деле "ПриватБанка". Об этом свидетельствуют результаты семантико-текстуальной экспертизы выступления, проведенного "Украинским центром судебных экспертиз", сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, судебный эксперт пришел к выводу, что во время выступления Смолий проинформировал присутствующих о деятельности и достижениях "ПриватБанка" и о вероятных финансовых рисках в случае вступления решения Окружного административного суда Киева законную силу.

Также Смолий сообщил о намерениях правления НБУ совершить определенные действия юридического характера (обратиться в Министерство юстиции, Высший совет правосудия и подать апелляционную жалобу) с целью пересмотра решения суда и невозможности изъятия "Приватбанка" из государственной собственности.

Кроме того, судебный эксперт указал, что в ходе выступления Смолий не осуществлял высказываний в форме призывов о невыполнении решения Окружного административного суда Киева от 18 апреля, которым национализация "ПриватБанка" признана незаконной.

"Результаты экспертизы показали, что в тексте выступления Якова Смолия отсутствуют высказывания, содержащие признаки, призывы или утверждения, которые могут оцениваться как влияние или неуважение к суду и судьям", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского

Напомним, в апреле судьи Окружного админсуда Киева требовали завести дела на Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главу НБУ Якова Смолия. В заявлении судей говорилось, что руководство страны критикой решения о признании незаконной национализации "ПриватБанка" угрожает независимости судебной системы.

Отметим, в мае Генеральная прокуратура начала досудебное расследование относительно возможного давления Петра Порошенко на судей в деле "ПриватБанка".

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