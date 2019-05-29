В деле ПриватБанка провели экспертизу заявления Смолия

Глава НБУ Яков Смолий не осуществлял влияние на судей во время выступления на заседании СНБО 18 апреля после решения Окружного административного суда города Киева в деле "ПриватБанка". Об этом свидетельствуют результаты семантико-текстуальной экспертизы выступления, проведенного "Украинским центром судебных экспертиз", сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, судебный эксперт пришел к выводу, что во время выступления Смолий проинформировал присутствующих о деятельности и достижениях "ПриватБанка" и о вероятных финансовых рисках в случае вступления решения Окружного административного суда Киева законную силу.

Также Смолий сообщил о намерениях правления НБУ совершить определенные действия юридического характера (обратиться в Министерство юстиции, Высший совет правосудия и подать апелляционную жалобу) с целью пересмотра решения суда и невозможности изъятия "Приватбанка" из государственной собственности.

Кроме того, судебный эксперт указал, что в ходе выступления Смолий не осуществлял высказываний в форме призывов о невыполнении решения Окружного административного суда Киева от 18 апреля, которым национализация "ПриватБанка" признана незаконной.

"Результаты экспертизы показали, что в тексте выступления Якова Смолия отсутствуют высказывания, содержащие признаки, призывы или утверждения, которые могут оцениваться как влияние или неуважение к суду и судьям", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского

Напомним, в апреле судьи Окружного админсуда Киева требовали завести дела на Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главу НБУ Якова Смолия. В заявлении судей говорилось, что руководство страны критикой решения о признании незаконной национализации "ПриватБанка" угрожает независимости судебной системы.

Отметим, в мае Генеральная прокуратура начала досудебное расследование относительно возможного давления Петра Порошенко на судей в деле "ПриватБанка".