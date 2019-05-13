ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГПУ начала расследовать давление Порошенко на судей по ПриватБанку

Новости » Политика    13.05.2019 - 09:05
ГПУ начала расследовать давление Порошенко на судей по ПриватБанку
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В заявлениях Порошенко усматривают вмешательство в судебную систему

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по возможному давлению президента Украины Петра Порошенко на судей по делу "ПриватБанка". Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что по результатам рассмотрения заявления судей ГПУ внесла сведения в ЕРДР и начала расследование возможного вмешательства в деятельность судей по делу "ПриватБанка". В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 376 УК Украины.

Напомним, в апреле судьи Окружного админсуда Киева потребовали запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и завести дела на него, министра юстиции Павла Петренко и главу НБУ Якова Смолия. В заявлении судей говорилось, что руководство страны критикой решения о признании незаконной национализации "ПриватБанка" угрожает независимости судебной системы.

Отметим, на заседании СНБО 18 апреля Порошенко обратился к Службе безопасности Украины и к генпрокурору с просьбой открыть уголовные дела против судей ОАСК.

 

Порошенко уволил Филатова с должности замглавы АП
Новости Украины Порошенко ПетрПриватБанкСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь