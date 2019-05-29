У справі ПриватБанку провели експертизу заяви Смолія

Голова НБУ Яків Смолій не здійснював вплив на суддів під час виступу на засіданні РНБО 18 квітня після рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі "ПриватБанку". Про це свідчать результати семантико-текстуальної експертизи виступу, проведеної "Українським центром судових експертиз", повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, судовий експерт дійшов висновку, що під час виступу Смолій проінформував присутніх про діяльність та досягнення "ПриватБанку" та про ймовірні фінансові ризики у разі набрання рішенням Окружного адміністративного суду Києва законної сили.

Також Смолій повідомив про наміри правління НБУ вчинити певні дії юридичного характеру (звернутись до Міністерства юстиції, Вищої ради правосуддя та подати апеляційну скаргу) з метою перегляду рішення суду та унеможливлення вилучення "ПриватБанку" з державної власності.

Крім того, судовий експерт зазначив, що у ході виступу Смолій не здійснював висловлювань у формі закликів щодо невиконання рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня, яким націоналізація "ПриватБанку" визнана незаконною.

"Результати експертизи показали, що в тексті виступу Якова Смолія відсутні висловлювання, що містять ознаки, заклики чи ствердження, які можуть оцінюватись як вплив чи неповага до суду та суддів", - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського

Нагадаємо, в квітні судді Окружного адмінсуду Києва вимагали завести справи на Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренко і главу НБУ Якова Смолія. У заяві суддів говорилося, що керівництво країни критикою рішення про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку" загрожує незалежності судової системи.

Відзначимо, в травні Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо можливого тиску Петра Порошенка на суддів у справі "ПриватБанку".