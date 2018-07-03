Задержка или отмена авиарейса: что делать туристам, оказавшимся в этой ситуации

Представитель турагенства советует тщательно проверять, с кем работает туристическая компания, и не "вестись" на самые дешевые путевки

Еще в прошлую среду, 27 июня, авиакомпания Bravo Airways сообщила об отмене сразу пяти чартерных рейсов, которые должны были осуществляться из Украины (Киев, Харьков, Львов) в Тунис (Монастир) и обратно. По сообщению авиакомпании, отмена была вызвана отсутствием оплаты со стороны туроператора Oasis Travel, который являлся заказчиком данных рейсов.

"Оазис" также поспешил выдвинуть встречные обвинения перевозчику "Браво". По словам туроператора, у авиакомпании Bravo Airways есть задолженность перед аэропортами Туниса, также у авиаперевозчика нет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики.

Так, несколько сотен украинских туристов вынуждены были начать или продолжить свой отпуск в аэропортах. За конфликтом авиаперевозчика и туроператора, и главное судьбой "поставленных перед фактом" туристов, вот уже неделю наблюдает вся Украина.

В пик сезона отпусков украинцев обескуражила информация, что наши соотечественники двое суток не могли вылететь в Харьков, проведя все это время в аэропорту тунисского города Монастир. Лишь после вмешательства журналистов и чиновников проблема перешла в активную фазу решения. Туроператор "Оазис" заверил, что туристов, которые не смогли вылететь обратно в Украину, обеспечили размещением и питанием в отелях Туниса. А после достаточно длительных прерий 2 июля из Туниса наконец вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов на родину.

Однако на этом тревожные новости не закончились. 1 июня все та же авиакомпания Bravo Airways "порадовала" украинцев, задержав четыре авиарейса из аэропорта "Жуланы" в Киеве. По техническим причинам, "Браво" задержала рейсы в Аликанте, Тирану, Батуми, Анталию и обратно. Из-за цепочки задержек 200 украинцев более суток не могли вылететь из Тираны (Албания) в Киев.

Украинский туристический рынок переживает серьезный кризис, в эпицентре которого оказались в первую очередь украинские туристы.

Обращайте внимание на партнеров турагентства и не гонитесь за самыми дешевыми путевками

При этом в одном из украинских турагентств в комментарии STYLER рассказали: к сожалению, полностью обезопасить себя от подобных ситуаций с задержками рейсов невозможно. И все же есть важные пункты, на которые следует обратить внимание при выборе долгожданной путевки.

"К сожалению, полностью себя обезопасить невозможно! Так как туроператор (ред. – туроператор формирует весь комплекс услуг для туристов, реализовывая уже готовые туры через турагентства) составляет с туристом договор, где указано, что оператор в течение 24 часов имеет право менять время рейса, борты или авиакомпанию. То есть туроператор себя в этом плане подстраховал. А вот турист и даже турагентство никак в этом плане не застрахованы.

Конечно, не все операторы работают с задержками рейсов. Но, признаться, то, что происходит сейчас, за 10 лет нашей работы на рынке мы наблюдаем впервые. Да, случаются задержки вылета 2-3 часа, 8 часов – максимум. Но чтобы туристов держали в аэропорту сутками – такого не было", - рассказывает директор турагентства "Tour planet" Гульнара Мамедова.

В агентстве предполагают, что ситуация с Bravo Airways могла также возникнуть из-за того, что компания взяла на себя слишком много обязательств, с которыми элементарно не справилась.

"По моему мнению, в ситуации с украинскими туристами в Тунисе больше виноват авиаперевозчик. У "Браво" не так много бортов, многие самолеты достаточно старые и часто ломаются. Компания берет на себя много обязательств по перевозкам, заведомо зная, что не сможет их выполнить по максимуму", - делится своей точкой зрения Гульнара Мамедова.

Туристам в агентстве "Tour planet" советуют лишний раз не экономить и обращаться к проверенным компаниям.

"Советую выбирать надежные турагентства, которые уже давно на рынке и работают с проверенными туроператорами. То есть обращайте внимание на партнеров агентства, которые успели хорошо себя зарекомендовать. Читайте те же отзывы в интернете. Также не спешите идти за предложениями с самой минимальной стоимостью", - рассказывает директор Мамедова.

Летите чартером? Будьте готовы к задержкам и переносам

Как известно, большая часть перелетов на распространенные курорты обслуживается чартерными рейсами. При этом далеко не все туристы понимают, что это такое.

Дело в том, что не на все туристические направления есть регулярные рейсы. Нет необходимости ежедневно "гонять" самолеты в Анталию или Шарм-эль-Шейх. Поэтому всю организацию этого процесса берет на себя именно туроператор, который заключает договор пользования воздушным судном, формирует его маршрут, договаривается с аэропортами и главное – ищет пассажиров. Очевидно, что туроператор заинтересован по максимуму заполнить борт пассажирами, что влияет на стоимость перелета и финальную стоимость путевки. В связи с этим оператор оставляет за собой право менять время вылета или пересадить вас на другой борт.

Чартерный рейс - самый экономный вариант. Но туроперператор и авиакомпания оставляют за собой право вносить в перелет корректировки (фото: pixabay/JESHOOTScom)

"Да, чартерный рейс чреват задержками и даже переносами. К этому нужно быть готовым. Но ведь не все готовы воспользоваться регулярными рейсами, ведь цена тура кратно вырастет. Чартер – это самый экономный варинат. Даже лоукостер – это регулярный рейс. Есть туристы, которые готовы обезопасить себя, заплатить больше и наслаждаться отдыхом без переживаний. Но большинство туристов не готовы переплачивать. Поэтому пользуются чартерами… И все же повторюсь, это не значит, что ваш вылет обязательно будет задержан! Просто есть такая вероятность. И случается это достаточно редко", - объясняет директор турагентства "Tour planet" Гульнара Мамедова.

"Поэтому вновь посоветую слишком не экономить и выбирать проверенные компании. Да, есть партнеры, которые могут предложить тур на 100-200 долларов дешевле, но при этом они работают с ненадежными авиакомпаниями", - объясняет эксперт.

При задержке вылета более, чем на 12 часов требуйте поселение в гостиницу

Если же вы все таки попали в ситуацию, когда рейс задерживается, то необходимо в первую очередь связаться с представителем авиакомпании или туроператора и общаться с ним непосредственно. При этом контактные данные должны быть указаны в документах, которые вы получили при оформлении путевки.

"Чаще всего люди паникуют, особенно если узнают о задержке или отмене рейса уже в аэропорту. Начинают звонить в турагентство, которое самостоятельно ничего не решит – оно также должно связаться с туроператором или авиакомпанией. Поэтому лучше сделать это самостоятельно, напрямую", - советует Гульнара Мамедова.

При этом авиаперевозчик обязан по запросу пассажира дать ему разъяснение причин отмены или задержки рейса.

Важно отметить, что турист имеет право требовать компенсацию, если отмена или задержка рейса возникли по вине авиакомпании. Так, при задержке рейса более, чем на 5 часов вы можете потребовать возврат стоимости авиабилета. Также авиаперевозчик обязан вернуть вам разницу между тарифами при понижении класса обслуживания.

Авиаперевозчик обязан по первому вашему требованию сообщить, почему рейс задержали или отменили (фото: pixabay/katyveldhorst)

Не все туристы знают, что при задержке рейса они имеют право на:

Прохладительные напитки (задержка более чем на 2 часа)

Питание

Места в отеле в случае ночного ожидания

Наземный трансфер аэропорт-отель-аэропорт

Телефонный звонок или телекс, факс, электронное сообщение, если это позволяют технические условия аэропорта

"По международным правилам, пассажир имеет право требовать расселение в отель, если время ожидания превысило 12 часов. Через 6 часов должны покормить горячим обедом. За расселение и питание отвечает авиакомпания. Или туроператор. То есть тот, по чьей вине произошла задержка или отмена рейса", - рассказывают в турагенстве "Tour planet".

При этом, если вам пришлось самостоятельно оплатить питание или проживание, обязательно сохраните все чеки и любые уведомления. Это вам понадобится, чтобы по приезду домой потребовать от авиаперевозчика компенсацию.

Более того, авиаперевозчик не имеет права требовать от вас оплатить разницу авиабилета в связи с задержкой или отменой рейса!

"Когда вы покупаете тур, то вы оплачиваете полный пакет услуг. То есть вы сразу оплачиваете билет туда и обратно. Поэтому никаких дополнительных расходов в связи с форс-мажорной ситуацией ни авиакомпания, ни туроператор от вас требовать не могут", - подчеркивает Гульнара Мамедова.

Напомним также, во Львове вторые сутки задерживают рейс до Неаполя.

Всех желающих на время ожидания поселили в отель. Другие же пассажиры штурмовали кабинку авиакомпании с требованием перерегистрировать их на другие рейсы.

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