В Украину из Туниса спустя несколько дней вылетел самолет с туристами

Задержки рейсов из Туниса в Украину начались с 27 июня

Сегодня, 2 июля, из Туниса вылетел один из пяти самолетов с украинскими туристами, которые не смогли вовремя вернуться в Украину. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

"В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за запуска дополнительных рейсов компании Bravo для возвращения украинских туристов из Туниса возможны задержки рейсов компании по другим направлениям.

Отметим, что директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик рассказал РБК-Украина, что проблемы с туристами, которые должны были вылететь в Тунис и обратно чартерами Bravo, заказанными туроператором "Оазис", начали отмечаться со среды прошлой недели.