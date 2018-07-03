Все украинские туристы, которые застряли в аэропорту, вылетели из Албании

Самолет с украинскими туристами вылетел поздно вечером

Все украинские туристы, которые застряли в аэропорту албанской столицы Тираны из-за отмены авиарейсов, уже вылетели. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в своем Twitter.

"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, что ожидали возвращения домой", - написал он.

В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, что ожидали возвращения домой. pic.twitter.com/YHoGHdv2ht — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 2, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Bravo по состоянию на 1 июля задержала 4 авиарейса из аэропорта "Жуляны". Задержаны четыре рейса авиакомпании Bravo. Это рейсы в Аликанте, Тирану, Батуми, и Анталию. Три рейса 1 июля, а один с 30 июня, и это рейс в Батуми.

Так, пассажирам письменно сообщили о задержке рейсов по техническим причинам. Пассажиров двух рейсов в Анталию и Батуми расселили в отеле Ramada Епсоге.