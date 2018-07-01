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Інтерв'ю

Ситуація в аеропорту "Київ": одна з авіакомпаній затримала 4 рейси

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 18:13
Фото: аеропорт "Жуляни" (iev.aero)
Фото: аеропорт "Жуляни" (iev.aero)

Затримано рейси в Аліканте, Тірану, Батумі і Анталію

Авіакомпанія Bravo станом на 1 липня затримала 4 авіарейса з аеропорту "Жуляни". Про це РБК-Україна повідомили представники авіакомпанії Bravo.

"Затримано чотири рейси авіакомпанії Bravo. Це рейси в Аліканте, Тірану, Батумі, і Анталію. Три рейси сьогоднішні, а один з 30 червня. Це рейс в Батумі", - повідомили в офісі компанії.

Так, пасажирам письмово повідомили про затримку рейсів з технічних причин. Пасажирів двох рейсів в Анталію і Батумі розселили в готелі Ramada Еncorе.

"Ми потрапили в затримку рейсів починаючи з середи, і вона триватиме до цього понеділка. Пасажирам з квитками і затримками рейсів треба звертатися в центральний офіс компанії. Якщо причина затримки рейсу з вини авіакомпанії, то втрачений день компенсує авіакомпанія", - повідомили в Bravo.

Також в компанії повідомили, що з середи, 27 червня, через туроператора скасовані всі рейси в Туніс.

 

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирам рейсів Київ-Тірана і Київ-Аліканте пообіцяли здійснити рейси з аеропорту "Бориспіль".

 

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Теги публікації: аэропорт, Жуляны  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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