Декомунізація не для всіх? В Одесі вирішили зберегти частину "російських" вулиць (список)

Які вулиці залишаються на карті Одеси

Згідно з інформацією громадської організації, на карті міста Одеса залишаються "вулиці російських літераторів":

Миколи Гумільова;

Олександра Блока.

Також не планують змінювати назви:

двох Першотравневих провулків;

провулку Маршала Малиновського;

вулиці Левітана;

вулиці Купріна;

вулиці Анни Ахматової.

"Так вирішила топонімічна комісія Одеської міської ради. Абсолютно очікувано від них", - йдеться у дописі.

Публікація громадської організації (скриншот: t.me/DecolonizationUkraine)

Що про перейменування вулиць розповіли в Одеській міськраді

Як доказ у ГО оприлюднили відповідний лист - відповідь на запит громадських діячів директора Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради Івана Ліптуга.

"Історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради перевірила наданий вами перелік назв топонімічних об'єктів міста Одеси вулиць", - йдеться у документі.

Зазначається, що під дію законів "Про декомунізацію" та "Про деколонізацію топонімії" не підпадають:

назви вулиць: Анни Ахматової, Асташкіна, Бехтерєва, Володі Дубініна, Кондрашина, Корнія Чуковського, Краснова, Купріна, Левітана, Миколи Гумільова, Немировича-Данченка, Олександра Блока, Павла Шклярука, Собінова, художника Федорова;

назви провулків: Малиновський, Павлова, Воронцовський, Асташкіна, Першотравневі, Глазунова, Врубеля.

Назви яких вулиць в Одесі планують змінити або вже змінили

Згідно з інформацією Ліптуги, вулицю Орловську в Одесі вже перейменували.

Тим часом вулиці Ковальську та Путівну, а також провулок Хвиля - "були унормовані" рішенням Одеської міськради.

Насамкінець будуть перейменовані (згідно з документом):