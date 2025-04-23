Декоммунизация не для всех? В Одессе решили сохранить часть "российских" улиц (список)

Какие улицы остаются на карте Одессы

Согласно информации общественной организации, на карте города Одесса остаются "улицы российских литераторов":

Николая Гумилева;

Александра Блока.

Также не планируют менять названия:

двух Первомайских переулков;

переулка Маршала Малиновского;

улицы Левитана;

улицы Куприна;

улицы Анны Ахматовой.

"Так решила топонимическая комиссия Одесского городского совета. Абсолютно ожидаемо от них", - говорится в посте.

Публикация общественной организации (скриншот: t.me/DecolonizationUkraine)

Что о переименовании улиц рассказали в Одесском горсовете

В качестве доказательства в ОО обнародовали соответствующее письмо - ответ на запрос общественных деятелей директора Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета Ивана Липтуга.

"Историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета проверила предоставленный вами перечень названий топонимических объектов города Одессы улиц", - говорится в документе.

Отмечается, что под действие законов "О декоммунизации" и "О деколонизации топонимии" не подпадают:

названия улиц: Анны Ахматовой, Асташкина, Бехтерева, Володи Дубинина, Кондрашина, Корнея Чуковского, Краснова, Куприна, Левитана, Николая Гумилева, Немировича-Данченко, Александра Блока, Павла Шклярука, Собинова, художника Федорова;

названия переулков: Малиновский, Павлова, Воронцовский, Асташкина, Первомайские, Глазунова, Врубеля.

Названия каких улиц в Одессе планируют изменить или уже изменили

Согласно информации Липтуги, улицу Орловскую в Одессе уже переименовали.

Между тем улицы Ковальскую и Путивну, а также переулок Хвыля - "были нормированы" решением Одесского горсовета.

В завершение будут переименованы (согласно документу):