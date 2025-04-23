Декоммунизация не для всех? В Одессе решили сохранить часть "российских" улиц (список)

Общественные активисты просили переименовать в Одессе ряд улиц, названных в честь российских деятелей. Однако комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета решила, что большинство из них не подпадают под действие законов "О декоммунизации" и "О деколонизации топонимии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ОО "Деколонізація. Україна" в Telegram.
Согласно информации общественной организации, на карте города Одесса остаются "улицы российских литераторов":
Также не планируют менять названия:
"Так решила топонимическая комиссия Одесского городского совета. Абсолютно ожидаемо от них", - говорится в посте.
В качестве доказательства в ОО обнародовали соответствующее письмо - ответ на запрос общественных деятелей директора Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета Ивана Липтуга.
"Историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета проверила предоставленный вами перечень названий топонимических объектов города Одессы улиц", - говорится в документе.
Отмечается, что под действие законов "О декоммунизации" и "О деколонизации топонимии" не подпадают:
Согласно информации Липтуги, улицу Орловскую в Одессе уже переименовали.
Между тем улицы Ковальскую и Путивну, а также переулок Хвыля - "были нормированы" решением Одесского горсовета.
В завершение будут переименованы (согласно документу):
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине могут переименовать более 250 объектов - от урочищ до железнодорожных станций.
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