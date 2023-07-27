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Декомунізація в дії. У Полтаві знесли пам'ятники Пушкіну та Ватутіну

Фото: у Полтаві знесли пам'ятники Пушкіну та Ватутіну (rada-poltava.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Полтаві демонтували пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну та генералу Миколі Ватутіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську міську раду.

Сьогодні зранку працівники КП "Декоративні культури" демонтували пам’ятник-бюст радянському генералу армії Миколі Ватутіну, який був розташований на вулиці Української Повстанської Армії.

Вони також знесли пам’ятник-погруддя російському поету та письменнику Олександру Пушкіну, що розташований у Березовому сквері.

Зазначається, що пам’ятники тимчасово зберігатимуться на території КП "Декоративні культури".

Декомунізація

Після початку повномасштабної війни в Україні почали активно перейменовувати об'єкти, що були названі на честь російських діячів, а також зносити пам'ятники їм.

Зокрема, 3 травня Верховна рада дозволила вилучати з державного реєстру нерухомих пам’яток Україні проросійські та радянські пам’ятники.

Раніше Одеська міськрада ухвалила рішення про знесення пам'ятника російському письменнику Максиму Горькому.

Також ми писали, що у Дніпрі демонтували пам'ятник генерал-лейтенанту Юхому Пушкіну.

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Полтава