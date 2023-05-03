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В Україні спростили демонтаж пам’ятників російським імперцям

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Україна, Середа 03 травня 2023 14:36
В Україні спростили демонтаж пам’ятників російським імперцям Фото: усі російські пам’ятники ліквідують (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада спростила демонтаж пам’ятників, які є символами російської імперської або радянської тоталітарної політики та використовуються російською пропагандою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінкульту.

Закон (урядовий проект 8273) створює правові підстави для вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’яток, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму або російської імперської політики.

"Це дозволить всім залученим до процесу органам влади набагато швидше і у законний спосіб звільняти публічний простір від пам’яток, які глорифікують російську імперію. До прикладу, у Полтаві міська влада не хотіла переміщувати пам’ятки, присвячені Петру І, аргументуючи це відсутністю законних підстав. Сподіваюся, що після ухвалення даного закону таких аргументів у місцевої влади більше не буде", - прокоментував ухвалення закону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Законом встановлені критерії віднесення об’єктів культурної спадщини до символів російської імперської та радянської тоталітарної політики.

Зокрема, до них відносяться пам’ятники особами і подіями, що були міфологізовані імперською та тоталітарною пропагандою і до сьогодні використовуються російською пропагандою для поширення власних наративів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські або ж радянські назви.

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