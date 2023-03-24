В Одесі знесуть пам'ятник Горькому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" .

Члени історико-топонімічної комісії Одеської міськради ухвалили рішення про демонтаж пам'ятника на засіданні 16 березня.

Погруддя письменнику приберуть з парку імені Горького у Малиновському районі Одеси. Вказано, що пам'ятник перенесуть на іншу локацію, але куди саме - невідомо.

Відповідь на запит "Думської"

Нагадаємо, в Одесі демонтували пам'ятники Катерині II та російському полководцю Олександру Суворову.

Окрім того, міністра культури розповів, як в Україні зноситимуть пам'ятники Пушкіну та Петру I.

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