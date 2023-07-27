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Декоммунизация в действии. В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину

Фото: в Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину (rada-poltava.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Полтаве демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавский городской совет.

Сегодня утром работники КП "Декоративные культуры" демонтировали памятник-бюст советскому генералу армии Николаю Ватутину, расположенному на улице Украинской Повстанческой Армии.

Они также снесли памятник-бюст российскому поэту и писателю Александру Пушкину, расположенному в Березовом сквере.

Отмечается, что памятники будут временно храниться на территории КП "Декоративные культуры".

Декоммунизация

После начала полномасштабной войны в Украине начали активно переименовывать объекты, названные в честь российских деятелей, а также сносить памятники им.

В частности, 3 мая Верховная рада разрешила изымать из государственного реестра недвижимых памятников Украине пророссийские и советские памятники.

Ранее Одесский горсовет принял решение о сносе памятника российскому писателю Максиму Горькому.

Также мы писали, что в Днепре демонтировали памятник генерал-лейтенанту Юхому Пушкину.

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Полтава