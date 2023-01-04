У Дніпрі демонтували пам'ятник Пушкіну, але є нюанс
Працівники комунальних служб демонтували у місті два пам’ятники. Вони були присвячені двом героям Рядянского Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію міста Дніпро.
У середу, 4 січня, за допомогою спецтехніки комунальники демонтували пам'ятник генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну. У Дніпрі цей пам'ятник більше відомий як "Танк". Його було знято з постаменту та вивезено на територію одного із комунальних підприємств.
Також сьогодні було демонтовано пам'ятник герою Радянського Союзу Олександру Матросову.
Раніше РБК-Україна писало, що до Верховної ради України на розгляд направлено законопроект, котрий допоможе подолати наслідки русифікації української культури.
Нагадаємо, Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення розпочалося масове знесення пам'яток. Окрім пам'яток радянського періоду, почали зносити також постаменти різним діячам російської культури. Майже за рік демонтували близько 30 пам'яток лише письменника Олександра Пушкіна