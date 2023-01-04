У Дніпрі демонтували пам'ятник Пушкіну, але є нюанс

Працівники комунальних служб демонтували у місті два пам’ятники. Вони були присвячені двом героям Рядянского Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію міста Дніпро.

У середу, 4 січня, за допомогою спецтехніки комунальники демонтували пам'ятник генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну. У Дніпрі цей пам'ятник більше відомий як "Танк". Його було знято з постаменту та вивезено на територію одного із комунальних підприємств.

Також сьогодні було демонтовано пам'ятник герою Радянського Союзу Олександру Матросову.