Декларація про звільнення заручників у Секторі Газа очікується найближчим часом, - ЗМІ

Декларація про звільнення заручників у Секторі Газа очікується найближчим часом. Лідер ХАМАСу Мохаммед Сінвар схвалив угоду про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Офіційні особи в Єрусалимі повідомили ізраїльським ЗМІ, що угода міх Ізраїлем та ХАМАСом про припинення вогню у Секторі Газа, ймовірно, буде підписана сьогодні ввечері. Таким чином спільна декларація про звільнення заручників очікується сьогодні ввечері або завтра.

Видання зазначає, що якщо угода буде схвалена урядом протягом цих двох днів, з 24-48-годинним періодом для оскарження у Верховному суді, її реалізація може розпочатися зі звільненням перших заручників вже у неділю, 19 січня.

"У переговорах щодо звільнення заручників у Досі стався прорив. Військовий лідер ХАМАСу в Газі Мохаммед Сінвар дав свою згоду", - заявив один з ізраїльських чиновників.

Водночас арабський чиновник з однієї з країн-посередників повідомив виданню, що Ізраїль та ХАМАС "дуже близькі" до досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

Вчора інший арабський чиновник повідомив The Times of Israel, що угода буде оголошена в середу або четвер і почне виконуватися через 48-72 години.