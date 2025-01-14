ХАМАС прийняв проект угоди щодо припинення вогню у Секторі Газа, - ЗМІ

ХАМАС підтримав проєкт угоди щодо припинення вогню на території Сектора Газа, а також звільнення десятків заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За словами чиновників, які брали участь у переговорах, прогрес щодо угоди досягнуто, але деталі наразі допрацьовуються.

Associated Press, своєю чергою, повідомляє, що ознайомилось з копією проєкту угоди, а офіційні особи з Єгипту та ХАМАСу підтверджують її автентичність. Відповідно до угоди:

перший етап, який триватиме 42 дні, передбачатиме звільнення 33 заручників. ЦАХАЛ розпочне вихід з населених пунктів Сектора Газа разом з "різким збільшенням" гуманітарної допомоги;

під час першого етапу розпочнуться перемовини й щодо другого, який матиме на меті звільнення всіх чоловіків з полону й остаточне виведення військових Ізраїля з Сектора Газа;

третій етап передбачатиме повернення тіл заручників, загиблих в Газі з моменту їх викрадення 7 жовтня 2023-го й розробку плану відновлення, а також створення нової структури управління Газою.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

У 2023-му Ізраїль здійснив масштабну військову операцію на території Сектора Газа в якості реакції на напад ХАМАСу у жовтні, що призвело до численної кількості жертв й викрадень серед цивільних.

Протягом останніх місяців перемовини між Тель-Авівом та ісламістським рухом були безрезультативними, попри спроби президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена вплинути на ситуацію.

Тим часом Дональд Трамп застеріг, що ситуація може різко загостритися, якщо до його інавгурації 20 січня питання заручників не буде вирішено.

Нещодавно CNN заявило, що ізраїльська делегація висловила помірний оптимізм щодо можливого укладення угоди з ХАМАСом.