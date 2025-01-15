Декларация об освобождении заложников в Секторе Газа ожидается в ближайшее время, - СМИ
Декларация об освобождении заложников в Секторе Газа ожидается в ближайшее время. Лидер ХАМАСа Мохаммед Синвар одобрил соглашение о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Официальные лица в Иерусалиме сообщили израильским СМИ, что соглашение между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня в Секторе Газа, вероятно, будет подписано сегодня вечером. Таким образом совместная декларация об освобождении заложников ожидается сегодня вечером или завтра.
Издание отмечает, что если соглашение будет одобрено правительством в течение этих двух дней, с 24-48-часовым периодом для обжалования в Верховном суде, его реализация может начаться с освобождением первых заложников уже в воскресенье, 19 января.
"В переговорах по освобождению заложников в Дохе произошел прорыв. Военный лидер ХАМАСа в Газе Мохаммед Синвар дал свое согласие", - заявил один из израильских чиновников.
В то же время арабский чиновник из одной из стран-посредников сообщил изданию, что Израиль и ХАМАС "очень близки" к достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
Вчера другой арабский чиновник сообщил The Times of Israel, что соглашение будет объявлено в среду или четверг и начнет выполняться через 48-72 часа.
Соглашение между Израилем и ХАМАСом
Напомним, переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников уже несколько месяцев находятся в тупике, несмотря на усилия президента США Джо Байдена.
Между тем избранный президент США Дональд Трамп предупредил, что "весь ад взорвется", если заложники не будут освобождены до его инаугурации 20 января.
В конце прошлого года Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в затягивании заключения мирного соглашения.
А вчера сообщалось, что ХАМАС поддержал проект соглашения о прекращении огня на территории Сектора Газа, а также освобождении десятков заложников.
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