ХАМАС та Ізраїль звинувачують один одного в затримці припинення вогню
У середу палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС і держава Ізраїль обмінялися звинуваченнями. Причиною стала нездатність укласти угоду про припинення вогню, незважаючи на прогрес останніми днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
ХАМАС заявив, що Ізраїль висунув додаткові умови, тоді як ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху звинуватив угруповання у відході від уже досягнутих домовленостей.
"Окупація висунула нові умови, пов'язані з виведенням військ, припиненням вогню, полоненими і поверненням переміщених осіб, що затримало досягнення угоди, яка була досягнута", - заявило угруповання ХАМАС.
Також там додали, що проявляють гнучкість і що переговори, які проходять за посередництва Катару та Єгипту, мають серйозний характер.
У відповідь Нетаньяху сказав у своїй заяві таке.
"Терористична організація ХАМАС продовжує брехати, відмовляється від уже досягнутих домовленостей і продовжує створювати труднощі на переговорах", - сказав ізраїльський прем'єр.
Однак додав, що Ізраїль продовжить невпинні зусилля з повернення заручників.
Що передувало
У вівторок офіс Нетаньягу повідомив, що ізраїльські парламентарі повернулися до Ізраїлю з Катару для консультацій щодо угоди про звільнення заручників після важливого тижня переговорів.
Як пише Reuters, американські та арабські посередники Катар і Єгипет активізували зусилля щодо укладення поетапної угоди в останні два тижні. Однією з проблем були угоди про розгортання ізраїльських військ.
У середу міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, розмовляючи з командирами на півдні Гази, заявив, що Ізраїль збереже контроль над безпекою анклаву, зокрема за допомогою буферних зон і контрольних постів.
Резюмуючи, агентство доповнює, що ХАМАС вимагає припинити війну, тоді як Ізраїль заявляє, що спочатку хоче покласти край правлінню ХАМАС в анклаві, щоб гарантувати, що він більше не становитиме загрозу для ізраїльтян.
Нагадаємо, днями армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала керівника Управління безпеки угруповання ХАМАС. Військові розповіли, що він переховувався в командному центрі, розташованому в будівлі колишньої школи.
Також днями міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац офіційно визнав, що за операцією з ліквідації лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, яка відбулася влітку в Тегерані, стоїть саме Ізраїль.
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