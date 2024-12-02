Трамп: бойовики на Близькому Сході заплатять "пекельну ціну", якщо не відпустять заручників

Обраний президент США Дональд Трамп пригрозив, що бойовики на Близькому Сході заплатять "пекельну ціну", якщо не відпустять заручників до дня його інавгурації.

Трамп постом у соцмережі Truth Social відреагував на пропагандистське відео ХАМАС, на якому американо-ізраїльський заручник Едан Олександр благає обраного президента США домогтися його звільнення.

Американський політик підкреслив, що зараз "усі говорять про заручників, яких жорстоко та нелюдяно утримують на Близькому Сході". Але жодних дій немає.

"Будь ласка, нехай цей пост стане підтвердженням того, що якщо заручників не буде звільнено до 20 січня 2025 року - дати, коли я з гордістю вступлю на посаду президента Сполучених Штатів, - то на Близькому Сході ті, хто вчинив ці злочини проти людства, заплатять пекельну ціну", - запевнив Трамп.

За його словами, відповідальні за такі злочини "постраждають сильніше, ніж будь-хто інший за всю довгу і багату історію Сполучених Штатів Америки".

"Звільніть заручників зараз", - додав він.