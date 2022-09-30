Декілька тисяч. Арестович назвав кількість солдат РФ в оточенні під Лиманом

В оточення під Лиманом Донецької області потрапило кілька тисяч солдатів та офіцерів російської армії разом зі своєю технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
"Найбільша цифра, яку називають, 5,5 тисячі осіб, найменша – 2,5 тисячі. Але їм триндець у тому чи іншому варіанті. Оточення – це завжди триндець", - зазначив Арестович.
Радник Офісу президента також заявив, що російські війська зробили кілька спроб деблокувати оточення, але вони всі провалилися через відсутність згуртованих резервів у достатній кількості.
Раніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що операція з оточення загарбників біля Лимана знаходиться "на етапі завершення".
Крім того, ЗСУ повідомляли, що зайшли до Ямполя на Донеччині і впритул підійшли до Лимана зі східного боку. До того ж українські бійці звільнили Дробишеве у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.
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