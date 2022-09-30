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Несколько тысяч. Арестович назвал количество солдат РФ в окружении под Лиманом

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В окружение под Лиманом Донецкой области попало несколько тысяч солдат и офицеров российской армии вместе со своей техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Наибольшая цифра, которую называют, 5,5 тысячи человек, наименьшая – 2,5 тысячи. Но им трындец в том или ином варианте. Окружение – это всегда трындец", - отметил Арестович.

Советник Офиса президента также заявил, что российские войска предприняли несколько попыток деблокировать окружение, но они все провалились по причине отсутствия сплоченных резервов в достаточном количестве.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что операция по окружению захватчиков возле Лимана находится "на этапе завершения".

Кроме того, ВСУ сообщали, что зашли в Ямполь в Донецкой области и вплотную подошли к Лиману с восточной стороны. К тому же, украинские бойцы освободили Дробышево в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.

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