В декабре украинцы будут отдыхать девять дней
Киев, Вторник 01 декабря 2020 07:36
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Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Один выходной добавится на Рождество
В декабре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 22 рабочих дня. Выходных дней в декабре будет девять.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Согласно закону, выходным днем будет Рождество Христово - пятница, 25 декабря.
В декабре отмечаются такие праздники:
- 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры Украины,
- 3 декабря - Международный день инвалидов,
- 4 декабря - Международный день банков,
- 5 декабря - Международный день добровольцев,
- 6 декабря - День Вооруженных сил Украины,
- 7 декабря - Международный день гражданской авиации,
- 8 декабря - Международный день художника,
- 9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, Международный день борьбы с коррупцией,
- 10 декабря - День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола,
- 11 декабря - Ханука, Международный день гор, Международный день танго,
- 12 декабря - Международный день нейтралитета, День Сухопутных войск Украины,
- 13 декабря - День благотворительности в Украине,
- 14 декабря - Международный день обезьян, День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,
- 15 декабря - Международный день чая, День работников суда Украины,
- 17 декабря - День работника государственной исполнительной службы Украины,
- 18 декабря - Международный день мигранта,
- 19 декабря - День святого Николая, День адвокатуры Украины, Международный день помощи бедным,
- 20 декабря - Международный день солидарности людей,
- 22 декабря - День энергетика, Международный день бардовской песни, День работников дипломатической службы Украины,
- 24 декабря - Сочельник
- 25 декабря - Рождество,
- 26 декабря - День подарков,
- 28 декабря - Международный день кино.
Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.