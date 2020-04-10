Украинцы назвали любимые праздники

Фото: Ивана Купала (Виталий Носач, РБК-Украина)

За последние два года уменьшилась популярность религиозных праздников и 8 марта

В 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, проведенного в феврале, самыми популярными официальными праздниками украинцев являются:

Рождество Христово - 79%

Пасха - 77%

Новый год - 74%

Международный женский день - 40%

День Победы - 33%

Троица - 31%

День Независимости Украины - 19%

По данным опроса, наименее популярные официальные праздники украинцев - День защитника Украины (13%), День международной солидарности трудящихся (11%) и День Конституции (7%).

По сравнению с 2018 годом (в 2019 году вопрос не задавался) уменьшилось количество тех, кто считает любимыми праздниками: Пасху - с 82% до 77%, Рождество (с 81% до 79%), Новый год (с 79% до 74%), Международный женский день (с 45% до 40%), Троицу (с 35% до 31%).

Однако увеличилось количество тех, кто считает любимыми праздники: День Независимости Украины (с 16% до 19%), День защитника Украины (с 11% до 13%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 8 по 18 февраля 2020 года среди 2038 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение отказаться от общих освящений во время Пасхальных праздников в храмах и на прихрамовых территориях.

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в 2018 году, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год. Международный женский день находится на четвертом месте, его любят 42,9% опрошенных.