У грудні українці відпочиватимуть дев'ять днів

Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Один вихідний додасться на Різдво

У грудні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 22 робочих дні. Вихідних днів у грудні буде дев'ять.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, вихідним днем буде Різдво Христове - п'ятниця, 25 грудня.

У грудні відзначаються такі свята:

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури України,

3 грудня - Міжнародний день інвалідів,

4 грудня - Міжнародний день банків,

5 грудня - Міжнародний день добровольців,

6 грудня - День Збройних сил України,

7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації,

8 грудня - Міжнародний день художника,

9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, Міжнародний день боротьби з корупцією,

10 грудня - День прав людини, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу,

11 грудня - Ханука, Міжнародний день гір, Міжнародний день танго,

12 грудня - Міжнародний день нейтралітету, День Сухопутних військ України,

13 грудня - День благодійництва в Україні,

14 грудня - Міжнародний день мавп, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,

15 грудня - Міжнародний день чаю, День працівників суду України,

17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України,

18 грудня - Міжнародний день мігранта,

19 грудня - День святого Миколая, День адвокатури України, Міжнародний день допомоги бідним,

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей,

22 грудня - День енергетика, Міжнародний день бардівської пісні, День працівників дипломатичної служби України,

24 грудня - Святвечір

25 грудня - Різдво,

26 грудня - День подарунків,

28 грудня - Міжнародний день кіно

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік.