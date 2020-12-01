У грудні українці відпочиватимуть дев'ять днів
Київ, Вівторок 01 грудня 2020 07:36
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Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Один вихідний додасться на Різдво
У грудні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 22 робочих дні. Вихідних днів у грудні буде дев'ять.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.
Згідно з законом, вихідним днем буде Різдво Христове - п'ятниця, 25 грудня.
У грудні відзначаються такі свята:
- 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури України,
- 3 грудня - Міжнародний день інвалідів,
- 4 грудня - Міжнародний день банків,
- 5 грудня - Міжнародний день добровольців,
- 6 грудня - День Збройних сил України,
- 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації,
- 8 грудня - Міжнародний день художника,
- 9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, Міжнародний день боротьби з корупцією,
- 10 грудня - День прав людини, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу,
- 11 грудня - Ханука, Міжнародний день гір, Міжнародний день танго,
- 12 грудня - Міжнародний день нейтралітету, День Сухопутних військ України,
- 13 грудня - День благодійництва в Україні,
- 14 грудня - Міжнародний день мавп, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
- 15 грудня - Міжнародний день чаю, День працівників суду України,
- 17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України,
- 18 грудня - Міжнародний день мігранта,
- 19 грудня - День святого Миколая, День адвокатури України, Міжнародний день допомоги бідним,
- 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей,
- 22 грудня - День енергетика, Міжнародний день бардівської пісні, День працівників дипломатичної служби України,
- 24 грудня - Святвечір
- 25 грудня - Різдво,
- 26 грудня - День подарунків,
- 28 грудня - Міжнародний день кіно
Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік.