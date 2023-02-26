Дефіциту електроенергії немає, але в Одесі діють відключення світла, - "Укренерго"

В Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі і наразі не прогнозується. Проте в Одесі діють відключення світла за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

Споживання зменшилося порівняно із суботою.

Ліміти споживання до областей не доводились у зв'язку з відсутністю дефіциту. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

До того ж, вчора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, проте у місті все ще діють відключення за графіком.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо не буде нових ударів по об'єктах енергетики.

Він також розповів, чи буде Україна відновлювати експорт електроенергії.

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