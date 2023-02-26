Дефицита электроэнергии нет, но в Одессе действуют отключения света, - "Укрэнерго"
В Украине нет дефицита мощности в энергосистеме и на данный момент не прогнозируется. Однако в Одессе действуют отключения света по графику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Потребление уменьшилось по сравнению с субботой.
Лимиты потребления в области не приводились в связи с отсутствием дефицита. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.
В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.
К тому же, вчера энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют отключения по графику.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что в Украине больше не будут выключать свет, если не будет новых ударов по объектам энергетики.
Он также рассказал, будет ли Украина возобновлять экспорт электроэнергии.
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