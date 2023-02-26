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Дефицита электроэнергии нет, но в Одессе действуют отключения света, - "Укрэнерго"

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Воскресенье 26 февраля 2023 11:00
Дефицита электроэнергии нет, но в Одессе действуют отключения света, - "Укрэнерго" Фото: дефицита электроэнергии нет, но в Одессе действуют отключения света (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине нет дефицита мощности в энергосистеме и на данный момент не прогнозируется. Однако в Одессе действуют отключения света по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Потребление уменьшилось по сравнению с субботой.

Лимиты потребления в области не приводились в связи с отсутствием дефицита. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.

К тому же, вчера энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют отключения по графику.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что в Украине больше не будут выключать свет, если не будет новых ударов по объектам энергетики.

Он также рассказал, будет ли Украина возобновлять экспорт электроэнергии.

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