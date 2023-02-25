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Галущенко розповів, чи відновить Україна експорт електроенергії

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Субота 25 лютого 2023 22:45
Галущенко розповів, чи відновить Україна експорт електроенергії Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Якщо буде стабільний профіцит електроенергії, Україна розгляне можливість відновлення експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Це питання на столі зараз. Ми використовували імпорт, це дуже важливий механізм, щоб збільшити електроенергію в нашій державі. Якщо ми побачимо стабільний профіцит електроенергії в системі, безумовно, питання експорту буде розглядатися", - сказав Галущенко.

Проте він зазначив, що наразі ключовим є те, щоб максимально відновити електропостачання для регіонів, де ще є пошкодження мереж.

Нагадаємо, раніше Галущенко заявив, що світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде російських ударів по об'єктах енергетики.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль також зазначав, що наразі в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Якщо не буде нових атак з боку Росії, то дефіцит не очікується й у майбутньому.

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