ua en ru
Пт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умови для помірної девальвації вже склалися: яким може бути курс долара наступного року

Україна, П'ятниця 08 грудня 2023 15:25
UA EN RU
Умови для помірної девальвації вже склалися: яким може бути курс долара наступного року Фото: Курс долара у 2024 році може зрости до 41 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара до гривні до кінця цього року може залишитися без змін - на рівні 36,7 гривень. Водночас умови для помірної та керованої девальвації вже склалися, і наприкінці 2024 року долар може коштувати 41 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз фінансової групи ICU.

Як зазначають експерти, у 2024 році з’явиться ряд нових викликів, чи не найбільший із яких - це ризики, пов’язані з обсягами та стійкістю зовнішньої фінансової підтримки України.

"Станом на зараз ризики суттєвого скорочення фінансової допомоги невисокі, і ми очікуємо, що Україна отримає принаймні 28-30 млрд доларів. Це ті обсяги підтримки, які необхідні для збалансування зовнішніх рахунків до кінця 2024 року", - йдеться в огляді.

Це означає, що НБУ й надалі матиме змогу повністю контролювати валютний ринок та навіть зможе зробити суттєві кроки у напрямку валютної лібералізації, вважають експерти.

"Також наразі склалися всі необхідні передумови для помірної та керованої девальвації гривні, і, за нашими прогнозами, курс наприкінці 2024 року складе близько 41 грн/долар", - зазначають аналітики.

Прогнози курсу долара

Кабінет міністрів в бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, на кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Фінансові аналітики, підприємства, банкіри та населення очікують на курс долара протягом наступних 12 місяців на рівні 40 гривень за долар або вище.

Станом на 8 грудня курс становить 36,70 грн/долар на міжбанку та 37,40 грн/долар на готівковому ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Національний банк України
NEWS
ППО збила 14 з 19 ракет, якими РФ не била 79 днів. Ігнат розповів деталі обстрілу України
ППО збила 14 з 19 ракет, якими РФ не била 79 днів. Ігнат розповів деталі обстрілу України
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО