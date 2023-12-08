Умови для помірної девальвації вже склалися: яким може бути курс долара наступного року

Курс долара до гривні до кінця цього року може залишитися без змін - на рівні 36,7 гривень. Водночас умови для помірної та керованої девальвації вже склалися, і наприкінці 2024 року долар може коштувати 41 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз фінансової групи ICU.

Як зазначають експерти, у 2024 році з’явиться ряд нових викликів, чи не найбільший із яких - це ризики, пов’язані з обсягами та стійкістю зовнішньої фінансової підтримки України.

"Станом на зараз ризики суттєвого скорочення фінансової допомоги невисокі, і ми очікуємо, що Україна отримає принаймні 28-30 млрд доларів. Це ті обсяги підтримки, які необхідні для збалансування зовнішніх рахунків до кінця 2024 року", - йдеться в огляді.

Це означає, що НБУ й надалі матиме змогу повністю контролювати валютний ринок та навіть зможе зробити суттєві кроки у напрямку валютної лібералізації, вважають експерти.

"Також наразі склалися всі необхідні передумови для помірної та керованої девальвації гривні, і, за нашими прогнозами, курс наприкінці 2024 року складе близько 41 грн/долар", - зазначають аналітики.

Прогнози курсу долара

Кабінет міністрів в бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, на кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Фінансові аналітики, підприємства, банкіри та населення очікують на курс долара протягом наступних 12 місяців на рівні 40 гривень за долар або вище.

Станом на 8 грудня курс становить 36,70 грн/долар на міжбанку та 37,40 грн/долар на готівковому ринку.