Бюджетний курс гривні до долара не є для НБУ ані прогнозом, ані метою, - Пишний

Національний банк України не орієнтується на курс гривні до долара, який уряд закладає у своїх розрахунках до державного бюджету. Але центробанк співпрацює з органами, для яких важливий бюджетний курс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Курс, який було закладено в державний бюджет, не є ні прогнозом, ні метою для Національного банку. Це певний розрахунковий параметр, який закладається, як ми бачимо ретроспективно, він може буди змінений", - сказав він.

Голова НБУ нагадав, що подібні роз’яснення центробанк робить кожен рік, коли розпочинається бюджетний процес.

Пишний зазначив, що НБУ усвідомлює свій мандат щодо курсової стійкості та відповідно інфляційної стабільності.

Голова НБУ зазначив, що динаміка курсу залежить від багатьох факторів. Зокрема, позитивні моменти призвели того, що курс залишається стабільним.

"Наразі ми бачимо неспівпадіння фактичних показників з розрахунковими", - сказав він. (У бюджеті-2023 закладений курс 42,2 грн/долар, а НБУ тримає курс 36,6 грн/долар, - ред.).

Коментуючи заяву міністра фінансів Сергія Марченка про те, що для Мінфіну бажаною була б девальвація до бюджетного курсу, Пишний зазначив: "Ми дуже уважно, з розумінням і відповідною повагою ставимося до позиції і заяв, які лунають від наших колег у уряду. Я не іронізую".

За його словами, співпраця з урядом та міністерствами дає можливість зберегти стабільність та отримати допомогу від міжнародних партнерів.