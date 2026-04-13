Дефицит бюджета РФ превысил годовой план: разведка назвала сумму потерь

07:25 13.04.2026 Пн
Какую сумму доходов приписал себе Кремль, чтобы скрыть крах?
aimg Екатерина Коваль
Дефицит бюджета РФ превысил годовой план: разведка назвала сумму потерь Фото: годовой дефицит может превысить планы в два раза (Getty Images)

Федеральный бюджет России за январь-февраль 2026 года сведен с дефицитом 69,9 млрд долларов - это почти вдвое больше предыдущей оценки минфина (43,3 млрд) и уже превышает годовой плановый показатель в 50,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Расхождение в отчетности

Ситуацию осложняет беспрецедентное расхождение между данными федерального казначейства и министерства финансов. Казначейство зафиксировало доходы на уровне 31,36 млрд долларов, тогда как минфин отчитывается о 59,79 млрд - почти двойная разница.

Расходы при этом практически совпадают (101,47 млрд против 103,10 млрд). Западные экономисты объясняют это системной неопределенностью учета и завышением доходов в прогнозах.

Обвал нефтегазовых поступлений

Главный фактор провала - нефтегазовые доходы, которые в первом квартале 2026 года сократились до 18,1 млрд долларов, что на 45,5% меньше, чем год назад.

Это худший результат с 2022 года. В то же время расходы остаются раздутыми из-за ассигнований на безопасность и оборону, создавая структурный дисбаланс.

Прогнозы

Российские аналитические центры, в частности прокремлевский ЦМАКП, прогнозируют, что годовой дефицит может превысить официальные планы в два-три раза, особенно если энергетические доходы не восстановятся, а расходы продолжат расти.

Покрывать дефицит придется остатками на счетах казначейства и приватизацией - источниками, которые не обеспечивают долгосрочной устойчивости.

Напомним, что дефицит бюджета РФ за январь-февраль превысил годовой план на фоне противоречивых тенденций.

С одной стороны, в апреле Россия ожидает удвоения поступлений от налога на добычу нефти - около 9 млрд долларов - из-за скачка мировых цен, вызванного войной в Иране.

С другой стороны, нефтегазовые доходы Кремля в первом квартале 2026 года сократились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру (НПЗ, терминалы) дополнительно подрывают экспортный потенциал.

Кроме того, санкции заставляют Россию распродавать золотые резервы (самый низкий показатель с марта 2022 года), обменивая металл на юани.

