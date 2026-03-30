Росіяни страйкують через невиплату зарплат, яку бачили востаннє ще в 2025, - СЗР

05:28 30.03.2026 Пн
2 хв
У Воркуті робітники готуються до повторного страйку, бо востаннє бачили зарплату у 2025 році
Маловічко Юлія
Росіяни страйкують через невиплату зарплат, яку бачили востаннє ще в 2025, - СЗР

Російський бізнес спіткала глибока криза - очікується, що скоро закриється до третини суб'єктів малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки.

За даними опитувань, 95% підприємців в РФ фіксують погіршення ситуації, а три чверті повідомляють про значні ускладнення. Падіння виручки з початку року зафіксували 68,7% респондентів, а 5,5% вже припинили діяльність.

"Заборгованість із заробітної плати лише в січні 2026 року сягнула 1,86 млрд рублів, причому 40,7% цієї суми утворилося саме в січні. Лідер за невиплатами – будівельна галузь", - написали в СЗРУ.

Конкретні випадки невиплат

Один з гучних випадків заборгованості по зарплатам - крах найбільшого будівельного холдингу Сибіру "Новолекс", який не виплатив людям близько 2,5 млрд рублів.

На шахтарській півночі ситуація також критична. Працівники одного з підприємств у Воркуті готуються до страйків - зарплату повністю востаннє виплатили ще в грудні 2025 року, лютневі виплати не надійшли.

Як стверджують у розвідці, проблеми з виплатами у РФ охоплюють й інші регіони. Наприклад, водії автобусів на Камчатці та в Омській області не отримують зарплату, а дорожники в Смоленську з минулого року безуспішно домагаються підвищення окладів та нормальних умов праці.

Нагадаємо, ще на початку року розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке свідчить про критичний стан регіональних бюджетів у Росії.

Водночас днями стало відомо, що довіра до російського диктатора Володимира Путіна серед росіян впала до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це говорять навіть офіційні опитування.

