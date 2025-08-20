ua en ru
Defense Express вважає, що у Польщі впав "Шахед": Варшава каже про дрон-приманку

Середа 20 серпня 2025 15:58
Defense Express вважає, що у Польщі впав "Шахед": Варшава каже про дрон-приманку Фото ілюстративне: у Польщі вночі міг впасти "Шахед": Варшава стверджу, що це дрон-приманка (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Український військовий ресурс Defense Express вважає, що нічний вибух у Польщі міг статися через російський безпілотник "Шахед", тоді як міністерство оборони Польщі заявляє про дрон-приманку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express та The Guardian.

Як пише Defense Express, все вказує на те, що російський дрон типу "Шахед" у ніч на 20 серпня порушив повітряний простір Польщі та впав за 100 км від кордону, приблизно за 70 км від Варшави поблизу селища Осини у Люблінському воєводстві.

Водночас офіційно мова йде лише про "невстановлений об'єкт", що вибухнув близько опівночі. В армії Польщі заявили, що порушень повітряного простору з боку України або Білорусі не зафіксовано.

Місце падіння знаходилось у полі, поза населеними пунктами, але сила вибуху була достатньою, щоб пошкодити шибки у найближчій господарській будівлі, підтвердили у польській поліції.

На місці також знайдено вирву, металеві та пластикові уламки і залишки гвинта, а до обстеження території залучено військових.

"Але все вказує на те, що у Варшаві у питанні причин вибуху офіційно знову все починається зі стадії заперечення. Бо командування одразу оголосило про те, що на "радіолокаційних записах минулої ночі не зафіксовано жодних порушень повітряного простору Польщі ні з боку України, ні з боку Білорусі", - йдеться у повідомленні.

У Defense Express навели паралелі з подіями травня 2023 року, коли біля міста Бидгощ впала російська крилата ракета Х-55 з імітатором ядерного заряду. Тоді польські офіційні структури також спершу заперечували факт порушення повітряного простору, але пізніше були змушені його визнати і почався скандал.

"Аналогічний метод - спочатку не визнавати, сповідує й Румунія, на території якої російські "Шахеди" вибухають регулярно", - зазначають у виданні.

За останніми даними з Польщі, джерела в міністерстві оборони країни вважають, що ймовірно впавший об’єкт був військовим безпілотником-приманкою без бойової частини.

Що відомо про інцидент

Нагадаємо, сьогодні вночі в Люблінському воєводстві Польщі за 100 км від кордону з Україною та за 40 км від Варшави стався вибух. Посеред поля впав та вибухнув невідомий об'єкт.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, вибух розбив вікна в кількох сусідніх будинках.

Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав три версії вибуху в селі Осини вночі 20 серпня. Не виключається можливий саботаж.

Схожі випадки у Польші

Нагадаємо, це не вперше у Польщі виявляють невідомі об’єкти. У жовтні 2024 року неподалік кордону з Білоруссю зафіксували невідому повітряну кулю.

Також у березні минулого року невідомий предмет впав у поле поблизу польського міста Мілаково, а протягом наступних кількох днів на території країни знаходили ще кілька невідомих об’єктів.

