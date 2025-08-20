Defense Express вважає, що у Польщі впав "Шахед": Варшава каже про дрон-приманку

Український військовий ресурс Defense Express вважає, що нічний вибух у Польщі міг статися через російський безпілотник "Шахед", тоді як міністерство оборони Польщі заявляє про дрон-приманку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express та The Guardian .

Як пише Defense Express, все вказує на те, що російський дрон типу "Шахед" у ніч на 20 серпня порушив повітряний простір Польщі та впав за 100 км від кордону, приблизно за 70 км від Варшави поблизу селища Осини у Люблінському воєводстві.

Водночас офіційно мова йде лише про "невстановлений об'єкт", що вибухнув близько опівночі. В армії Польщі заявили, що порушень повітряного простору з боку України або Білорусі не зафіксовано.

Місце падіння знаходилось у полі, поза населеними пунктами, але сила вибуху була достатньою, щоб пошкодити шибки у найближчій господарській будівлі, підтвердили у польській поліції.

На місці також знайдено вирву, металеві та пластикові уламки і залишки гвинта, а до обстеження території залучено військових.

"Але все вказує на те, що у Варшаві у питанні причин вибуху офіційно знову все починається зі стадії заперечення. Бо командування одразу оголосило про те, що на "радіолокаційних записах минулої ночі не зафіксовано жодних порушень повітряного простору Польщі ні з боку України, ні з боку Білорусі", - йдеться у повідомленні.

У Defense Express навели паралелі з подіями травня 2023 року, коли біля міста Бидгощ впала російська крилата ракета Х-55 з імітатором ядерного заряду. Тоді польські офіційні структури також спершу заперечували факт порушення повітряного простору, але пізніше були змушені його визнати і почався скандал.

"Аналогічний метод - спочатку не визнавати, сповідує й Румунія, на території якої російські "Шахеди" вибухають регулярно", - зазначають у виданні.

За останніми даними з Польщі, джерела в міністерстві оборони країни вважають, що ймовірно впавший об’єкт був військовим безпілотником-приманкою без бойової частини.